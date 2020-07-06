6 июля 2020 | Время чтения 5 мин

4 июля 2014 года в полицию Республики Арцах поступило сообщение о том, что в Карвачарском районе пропал 17-летий житель села Нор Эркедж Смбат Цаканян. Спустя 2 недели тело мальчика нашли высоко в горах.

Марина Григорян, , 12:38 — REGNUM



4 июля 2014 года в полицию Республики Арцах поступило сообщение о том, что в Карвачарском районе пропал 17-летий житель села Нор Эркедж Смбат Цаканян. Спустя 2 недели тело мальчика нашли высоко в горах.

6 июля на территории района был обнаружен и задержан гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев. 11 июля его соотечественник Гасан Гасанов с целью овладеть автомобилем убил из автомата майора Вооруженных сил Армении Саргиса Абрамяна и тяжело ранил пассажирку Карине Давтян. После чего Гасанов был обнаружен военнослужащими Армии обороны НКР и застрелен при попытке к бегству с оказанием вооруженного сопротивления. 14 июля был задержан третий член азербайджанской группы — Дильгам Аскеров.

В ходе допроса Гулиев случайно проговорился о том, что ничего не знает о местонахождении армянского подростка. Лишь после этого у следствия возникли серьезные подозрения в том, что диверсанты причастны к исчезновению мальчика. Позднее в видеокамере азербайджанцев были найдены кадры, на которых виден Смбат Цаканян. «Проходя по этому селу, поймали «поросёнка». Отпустить его невозможно, потому что он может сдать нас. Ему около 20 лет. Сегодня в Азербайджане мы должны вести войну с армянами вот так», — комментирует за кадром Аскеров. Согласно материалам следствия, 29 июня 2014 года организованная группа в составе граждан Азербайджана Дильгама Аскерова, Шахбаза Гулиева и Гасана Гасанова, имея при себе огнестрельное оружие, по заданию разведки Азербайджана с целью сбора сведений, представляющих государственную тайну, а также другой информации о Нагорно-Карабахской Республике, пересекла линию соприкосновения и проникла на территорию НКР. 4 июля они похитили несовершеннолетнего Смбата Цаканяна, 7 июля Аскеров убил мальчика.

В изданной в Азербайджане в 2011 году книге «Не ходи один в Кельбаджар, отец!!!» автор Зиядин Исмаилов рассказывает интересные данные об Аскерове. В частности, о том, что он прошел военную подготовку в учебном центре Гара — эйбат вблизи Баку и в годы карабахской войны руководил разведывательной группой. В книге есть эпизоды о личном участии Аскерова в расправе над мирными жителями Карабаха. Автор также сообщает, что, начиная с 1998-го и до 2007 года, Аскеров трижды пресекал линию соприкосновения. В 2014 году он в четвертый раз проник в Арцах во главе группы в составе Гулиева и сотрудника спецслужб Азербайджана Гасанова.

Пытаясь доказать, что Аскеров и Гулиев являются всего лишь заложниками, пожелавшими посетить могилы своих родных, в Баку называют всех троих выходцами из Карвачарского района. На самом деле, уроженкой этих мест была только мать Аскерова. В книге помещена его фотография у могилы матери, на которой видно, что могила в полной сохранности, вопреки многочисленным утверждениям азербайджанской пропаганды. Не выдерживает критики и утверждение, что Смбат Цаканян был привлечен в качестве проводника: Аскеров с детства хорошо знал эти места.

Содержимое найденной у группы видеокамеры, имевшееся при них оружие, боеприпасы и иные предметы особого назначения, военное прошлое и связи со спецслужбами — все это доказывает, что на самом деле группа тайно проникла на территорию Арцаха с разведывательно-диверсионными целями. Состоявшийся в Степанакерте судебный процесс прошел в открытом режиме, и власти Республики Арцах объявили, что нет никаких препятствий для международного мониторинга. Подсудимые частично признали свою вину. 29 декабря 2014 года суд вынес приговор. Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были признаны виновными в шпионаже, пересечении госграницы НКР группой, ношении оружия, похищении несовершеннолетнего. Гулиев был осужден на 22 года лишения свободы. Аскерова признали также виновным в убийстве и осудили на пожизненное заключение.

Оба отбывают наказание в Шушинской тюрьме. Их регулярно посещают представители Степанакертской делегации Международного комитета Красного Креста. Контакты с родными обеспечиваются также с помощью интернет-связи, что неоднократно подтверждала и Бакинская делегация МККК.

Все прошедшие 6 лет Баку пытался добиться возвращения своих диверсантов. Однако Ереван и Степанакерт неоднократно официально заявляли, что Аскеров и Гулиев являются преступниками, а не заложниками, следовательно, международное гуманитарное право на них не распространяется. Экстрадиция также неприемлема для армянской стороны в силу ряда факторов правового, политического и нравственного характера. Эти факторы связаны с национальной безопасностью Республики Арцах и Республики Армения, с которыми Азербайджан продолжает вести гибридную войну. Более того, в истории Карабахского конфликта уже имеется случай экстрадиции убийцы армянина. В ночь на 19 февраля 2004 года, в ходе курсов НАТО «Партнерство во имя мира» в Будапеште азербайжанский офицер Рамиль Сафаров зарубил топором спящего армянского офицера. Приговоренный венгерским судом к пожизненному заключению убийца в 2012 году был возвращен на родину, немедленно помилован президентом и удостоен всяческих почестей и наград от государства. Общественное мнение в Азербайджане и Турции провозгласило его героем, чей поступок достоин подражания. Развернутая Азербайджаном компания в пользу Аскерова и Гулиева абсолютно идентична государственной пропаганде по защите и героизации Сафарова. Нет никаких сомнений в том, что в случае возвращения оба они будут немедленно помилованы, награждены и осыпаны почестями.

Пытаясь всеми способами вернуть диверсантов, в Баку стремятся решить сразу несколько задач.

Во-первых, обеспечить себе почву для последующей массовой засылки диверсантов с целью посеять в жителях Арцаха страх и вынудить их покинуть и оголить тем самым приграничные районы. Цель все та же — захватить территории армянского Арцаха без армянского населения

Во-вторых, выдавая диверсантов и убийц за заложников, Азербайджан продолжает экспорт армянофобии, формируя на международном уровне имидж Армении как государства-нарушителя международного гуманитарного права.

В-третьих, Азербайджан пытается применить гуманитарное право в отношении преступников, тем самым вульгаризируя и извращая правовые и нравственные нормы.

Наконец, четвертое. Манипулируя международным правом и общественным сознанием, Баку пытается обеспечить собственную безнаказанность и закрепить за собой право продолжать политику угроз, насилия и агрессии в отношении армянского народа.

Сегодня в Баку и Ереване содержатся по два гражданина Армении и Азербайджана соответственно, и создана возможность реализовать не раз озвученное азербайджанской стороной предложение по принципу обмена «всех на всех». Что же касается отбывающих наказание в шушинской тюрьме диверсантов и убийц, то их вопрос находится исключительно в юрисдикции Республики Арцах, которая многократно подчеркивала невозможность применить в отношении диверсантов и убийц нормы международного права. В том числе — с точки зрения национальной безопасности и государственных интересов Арцаха и Армении.

Марина Григорян — эксперт «Центр общественных связей и информации» аппарата премьер-министра Армении