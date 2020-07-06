Уфа, , 12:32 — REGNUM Коронавирус у организаторов ЕГЭ в Башкирии не подтвержден. Об этом 6 июля сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства образования республики.

По информации журналистов, три организатора ЕГЭ не были допущены до проведения экзамена по предмету «русский язык» из-за того, что у них была зафиксирована повышенная температура тела.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, их отправили домой. Коронавирусная инфекция у них еще не подтверждена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на совещании в правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о поступившей информации о заражении коронавирусом двух-трех организаторов ЕГЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии подтвердили 64 тысячи положительных тестов на SARS-CoV-2