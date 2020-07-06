Саратов, , 12:32 — REGNUM В Саратове 5 июля на улице Плякина у дома №1 в 21:30 на автомобиле KIA Spectra 19-летний юноша протаранил несколько машин. Прибывший на место массового ДТП наряд ГИБДД установил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. О случившемся стало известно от пользователей соцсетей.

Владельцы машин набросились на пьяного водителя и вызвали инспекторов ГИБДД, которые зафиксировали повреждения у пяти автомобилей. Кроме того, под колеса KIA Spectra, ехавшей по двору на большой скорости, едва не попали гуляющие дети.

Обстоятельства инцидента установят в ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае 2020 года в результате наезда на столб 17-летнего водителя легкового автомобиля в Саратове пострадал он сам и три его пассажира.

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