Улан-Удэ, , 12:21 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура потребовала от ряда крупных предприятий в Бурятии прекратить незаконное водопользование и обеспечить госконтроль за поступающими в водный объект стоками. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, отсутствие документов на пользование водным объектом выявлено у компаний ТГК-14, «Бытсервис», «Востсибнико», а также МУП «ЖКХ Каменское». Между тем документы на право сброса в водоёмы сточных вод необходимы для охраны окружающей среды.

«На водопользователя возлагаются обязанности по охране и мониторингу состояния водного объекта, обеспечивается контроль органов власти за составом загрязняющих веществ, их концентрацией и объемом поступающих в водный объект сточных вод, разрабатываются мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду», — отметили в прокуратуре.

Соответственно, если этих документов нет, то возникают предпосылки для бесконтрольного загрязнения рек и озёр. Добавим, что практически все реки в республике несут свои воды в озеро Байкал.

Для недопущения незаконного пользования водоёмами прокуратура подала иск в суд.

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