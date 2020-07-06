Псков, , 12:21 — REGNUM Второй Западный окружной военный суд приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в размере 500 тыс. рублей за оправдание терроризма, сообщает 6 июля корреспондент ИА REGNUM.

Сама Прокопьева свою не признала вину.

Напомним, в 2019 году журналистка написала авторский материал о теракте в здании УФСБ по Архангельской области.

Текст был размещен на сайте «Эха Москвы в Пскове». В отношении Прокопьевой органами ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Сторона обвинения запрашивала для Прокопьевой шесть лет лишения свободы.