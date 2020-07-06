Нижнеудинск, Иркутская область, , 12:15 — REGNUM Мощнейшее наводнение в Иркутской области, случившееся летом 2019 года, обнажило ещё одну серьезную проблему: жители р.п. Шумский (Нижнеудинский район) на берегах реки Уда стали находить человеческие останки и гробы. В ходе разбирательства выяснилось, что после паводка, когда часть могильных памятников смыло, потребовалось перезахоронение, но качество проделанных по муниципальному контракту работ уже привело к возбуждению уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Человеческие останки и гробы на берегу реки Уда Цитата из видео

«Чиновники наняли компанию, которая не стала заморачиваться и выкапывать тела по отдельности, а просто весь ряд у воды сплошняком перемолотили трактором. Цинизм страшный, конечно», — заявил sibreal.org сельский предприниматель Алексей Алёшкин, присутствовавший на работах по перезахоронению могил в ноябре и декабре 2019 года.

Судя по официальному сообщению СУ СК РФ по Иркутской области, контракт на выполнение работ по перезахоронению 300 могил с кладбища был заключён с «Мостотрест». Причём, акт сдачи-приемки услуг был подписан аж 10 декабря 2029 года, а уже в апреле 2020 года года сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора были обнаружены неперезахороненные гробы, останки умерших вблизи реки, что является нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о погребении и похоронном деле.

Глава поселка Юрий Уточкин Шумский пояснил verbludvogne.ru, что наводнение полностью снесло все памятники и оградки, поэтому рабочим было трудно определить, где находятся могилы, а деньги на работы выделили только в ноябре, у местных властей не было возможности перезахоронить раньше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после продолжительных ливней. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Особенно пострадали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты. Очевидцы сняли жуткие видеокадры, на которых видно как целые дама и усадьбы плывут по реке и разбиваются.