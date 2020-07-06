Дзержинский район, Красноярский край, , 12:14 — REGNUM По факту гибели туристов на озере в Красноярском крае возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 6 июля в Главном следственном управлении по региону.

5 июля в следственные органы поступила информация о гибели 33-летней жительницы города Иланский, проживавшей в палатке на базе отдыха в районе озера Маслеево в Дзержинском районе. Позже в больнице скончался 58-летний мужчина. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По предварительной версии следствия, в ночь с 4 на 5 июля из-за сильного ветра дерево упало на палатку, в которой находились женщина и ее 13-летняя дочь. Девочка не пострадала, она самостоятельно выбралась из-под упавшего дерева. Другие туристы распилили дерево и достали из-под него тело женщины.

Позже в районной больнице скончался 58-летний житель Канска. Он также получил травмы на озере во время шквалистого ветра.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту падения деревьев из-за порывов ветра в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края проводит также краевая прокуратура.

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