Москва, , 12:15 — REGNUM Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции в отношении меры пресечения полицейскому Алексею Смирнову, который, по версии следствия, расстрелял своих коллег в московском метро. Об этом сообщают Известия.

Ранее Пресненский районный суд столицы вынес решение о продлении Смирнову меры пресечения в виде содержания под стражей. По словам его адвоката Михаила Корчагина, Мосгорсуд отменил данное решение и отправил материалы дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом срок заключения полицейского под стражей истечёт 15 июля. Данное решение было принято в связи с нарушениями при рассмотрении материалов в Пресненском райсуде города.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам дела 18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» в Москве Смирнов оказал сопротивление при задержании и открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам. В результате один полицейский погиб на месте, второй был доставлен в больницу. По имеющейся информации Смирнова пытались задержать за получение взятки от гражданина без документов.

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