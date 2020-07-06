Ярославль, , 12:05 — REGNUM В Ярославской области снижение числа пациентов в клиниках для ковидных больных сменилось ростом. Об этом свидетельствует статистика регионального штаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так по данным на 4 июля в клиниках находились 436 пациентов, 5 июля — 447, 6 июля — 461 пациент. До 4 июля количество число больных стабильно снижалось. Так 30 июня было 549 пациентов, а 1 июля — уже 500.

При этом суточное число новых выявленных зараженных остается стабильным. За последние сутки выявлено 40 новых случаев. Всего в регионе за время пандемии выявлено 5031 подтвержденных случая коронавируса, 3763 человек выздоровели.

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