Уфа, , 11:40 — REGNUM Гранты до восьми миллионов рублей получат частные детские сады в Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, общая сумма государственной поддержки в текущем году составит 24,7 млн рублей. На эти деньги в частных детских садах будут созданы еще 200 мест для малышей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

Отмечается, что в конкурсе участвовали 16 частных дошкольных учреждений. Пять из них победили в нем. На выделенные средства детские сады оснастят свои учреждения, а также повысят квалификацию своих сотрудников.

Сообщается, что денежные средства выделяются в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который проходит в рамках национального проекта «Демография».

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