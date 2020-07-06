Чебоксары, , 11:29 — REGNUM В Чувашии установилась аномальная жара. В выходные температура в Чебоксарах достигла 30 градусов, а в ряде районов превысила эту отметку. 7 июля в республике будет ещё жарче, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Жара и цветение на воде ИА REGNUM

С 7 по 9 июля из-за прихода тропической воздушной массы в республике ожидается +31…+36 градусов в тени, при этом будет малооблачная погода. По словам синоптика-любителя, температура будет на 5−6 градусов выше климатической нормы.

По предварительным данным, вечером 9 июля через Чувашию пройдёт холодный атмосферный фронт, который принесёт с собой дожди (возможно образование крупного града) и шквалистый ветер.

10−12 июля погоду в Чувашии будет определять антициклон, который принесёт солнечную погоду при температуре +22…+27 градусов.

Вторая волна жаркой и душной погоды прогнозируется со следующей недели. Также ожидаются грозовые дожди.