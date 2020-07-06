Красногорск, 6 июля 2020, 11:34 — REGNUM Подозреваемого в убийстве и изнасиловании десяти женщин подмосковного сантехника Александра Ежова нашли мёртвым в СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Его тело нашли сотрудники следственного изолятора.
Отмечается, что подозреваемый находился в камере один.
Ранее сообщалось, что по версии следствия мужчина в течение нескольких лет проникал в жилища женщин и убивал их, предварительно изнасиловав. Среди потерпевших есть две несовершеннолетние. Мужчина сознался в десяти убийствах и объяснил свои поступки проблемами в семейной жизни.
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