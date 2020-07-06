История вопроса

Сексуальными маньяками принято называть людей с девиантным, чаще всего опасным для окружающих, сексуальным поведением. Во многих случаях причиной такого поведения является психическое заболевание, но не всегда. Иногда это формально психически здоровые люди.

Как правило, сексуальным маньяком человека делает неудовлетворённость в отношениях с противоположным полом. Почти всегда это мужчины, так как для них сексуальные отношения более важны, чем для женщин.

Важным фактором, порождающим маньяков, является постоянное муссирование темы секса в рекламе, в кино и на телевидении, а теперь и в интернете. Маркетологи считают сексуальные мотивы важнейшим фактором, побуждающим к приобретению товаров и услуг, и поэтому злоупотребляют темой секса в рекламе. Также негативную роль играет эффект подражания, когда психически неустойчивому человеку фильмы и телепередачи о маньяках подсказывают выход для психической энергии, и тем самым плодят новых маньяков.

Преступления на сексуальной почве могут принимать форму всего лишь демонстрации половых органов в общественных местах (эксгибиционизм). В других случаях это изнасилования, а в самых опасных случаях – убийства с целью скрыть факт изнасилования, а также истязания или убийства на сексуальной почве.

Сообщения в прессе о маньяках всегда вызывают большую нервозность в обществе. Но практиковавшийся в СССР запрет на освещение таких преступлений в СМИ также не является решением. Для профилактики появления маньяков в обществе должна проводиться пропаганда здоровых половых отношений. Этим должны заниматься не только психологи и психиатры, но и педагоги. Во многих случаях потенциальных маньяков можно выявлять до того, как они совершат преступления.

