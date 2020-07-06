Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который накачал двух девочек-подростков наркотиками и, воспользовавшись их неадекватным состоянием, изнасиловал обеих. Об этом 6 июля сообщает агентство «Оперативное прикрытие» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Преступление в отношении школьниц произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. В полицию с заявлением обратилась мать одной из девочек. По ее словам, вечером 4 июля с ее 14-летней дочерью и 15-летней подругой познакомился 27-летний неработающий житель Ставропольского края. Затем мужчина пригласил их в гости к себе на квартиру и, применив физическую силу, изнасиловал своих жертв.

В результате школьницы с тяжелыми травмами половых органов госпитализированы в детскую больницу №2. Там же было установлено, что обе отравились неизвестным веществом.

«На месте преступления нашли и изъяли ноутбук, телефон, использованный презерватив, два пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, пакетик с порошкообразным веществом желтого и бурого цвета, три таблетки и одну капсулу», — уточняет источник.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ, подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.