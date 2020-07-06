Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM Доследственную проверку факта крушения вертолета Ми-2 в Сальском районе Ростовской области начал Следственный комитет России. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации пресс-службы, согласно предварительным данным, 6 июля около 5:20 (совпадает с мск) вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека, потерпел крушение во время оросительных работ на рисовых полях в Сальском районе Ростовской области.

Также указывается, что следствием в настоящее время проводится комплекс проверочных мер по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.

«В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области частный вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку из-за отказа двигателя.