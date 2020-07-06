* запрещённая в России организация

Могадишо, , 11:05 — REGNUM Член регионального парламента Сомали был похищен и убит боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недалеко от города Балад, в 30 километрах к северу от Могадишо. Об этом передает VOA Somali со ссылкой на сообщения местных источников в области безопасности.

Мохаммед Мохамуд Сияд ехал на автомобиле из города Джоухар в столицу Сомали, Могадишо, когда он был похищен в воскресенье, 5 июля, сообщают источники. Автомобиль, в котором ехал Сияд, был остановлен похитителями недалеко от деревни Гололей, к северу от Балада.

Официальные лица уверены, что законодатель был убит вскоре после того, как его вывели из транспортного средства. После чего боевики отогнали автомобиль с дороги.

«Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за похищение и убийство депутата.

Как сообщают репортеры, за последние три года боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно совершали нападения на дороге между Джоухаром и Могадишо. В сентябре прошлого года в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли пять региональных чиновников, в том числе бывший министр торговли, представитель министерства финансов и гуманитарный работник. В июне 2018 года два региональных законодателя были среди 11 человек, убитых террористами «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые устроили засаду на той же дороге.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.