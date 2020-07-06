Черновцы, Украина, , 10:43 — REGNUM Подтопленными из-за наводнения, которое произошло в западных областях Украины, остаются пять населённых пунктов. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 07:00 (совпадает с мск) 6 июля на территории западных областей остаются подтопленными пять населенных пунктов в Черновицкой области; 14 подвалов 47 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за наводнения было разрушено 202,5 км автомобильных дорог с 95 мостами и что ещё 549 км дорог и 213 мостов было повреждено по этой же причине.

Кроме этого, указывается, что в работах по спасению при наводнении было задействовано 167 человек и 22 единицы техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что преодоление последствий наводнения на Западной Украине потребует дополнительных 2 млрд гривен или $73,5 млн.