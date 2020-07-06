Москва, , 10:25 — REGNUM В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступил иск о незаконности применения технологии массового распознавания лиц в Москве, сообщает 6 июля «Интерфакс».

Истцами выступили активистка Алена Попова и оппозиционер Владимир Милов. Заявители считают, что применение системы в российской столице нарушает права москвичей на уважение частной жизни и противоречит ст. 6 Европейской конвенции прав человека. Также, по их мнению, нарушается свобода собраний и объединений (ст. 11), запрет дискриминации (ст. 14) и положения об отступлении от обязательств в чрезвычайных ситуациях (ст. 15).

Авторы жалобы обратили внимание, что технология распознавания основана на сборе персональных биометрических данных, на что требуется согласие людей.