Барнаул, , 10:11 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, с первыми карантинными послаблениями начались серьёзные нарушения. К примеру, рекомендации Роспотребнадзора проигнорировала Алтайская митрополия, осуществив традиционный крестный ход в Коробейниково. И теперь, судя по сообщению ИА «Банкфакс», священнослужители могут быть оштрафованы по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Престольные торжества прошли в селе Коробейниково Altai.eparhia.ru

По заверению чиновников, митрополит Сергий получил вполне однозначный ответ, что мероприятия с массовым пребыванием граждан запрещены в соответствии с губернаторским указом, тем не менее поступил самовольно.

Ещё одним заметным нарушением стала организация массовой дискотеки на одной из алтайских турбаз.

«Известно, что в районе Айского моста работают два летних ночных клуба под открытым небом: «XXXX» и «Империя туризма». Оба юрлица, кстати, зарегистрированы в Алтайском крае, и оба на сегодняшний день как ни в чем не бывало продолжают свою работу. Ни местный Роспотребнадзор, ни региональные власти на громкую историю пока не отреагировали», — пишет канал «Алтайские истории».

Дискотека на турбазе в Алтайском крае Цитата из видео

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 6 июля общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 4538, причём 124 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых смертей.

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