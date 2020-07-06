Барнаул, 6 июля 2020, 10:11 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, с первыми карантинными послаблениями начались серьёзные нарушения. К примеру, рекомендации Роспотребнадзора проигнорировала Алтайская митрополия, осуществив традиционный крестный ход в Коробейниково. И теперь, судя по сообщению ИА «Банкфакс», священнослужители могут быть оштрафованы по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
По заверению чиновников, митрополит Сергий получил вполне однозначный ответ, что мероприятия с массовым пребыванием граждан запрещены в соответствии с губернаторским указом, тем не менее поступил самовольно.
Ещё одним заметным нарушением стала организация массовой дискотеки на одной из алтайских турбаз.
«Известно, что в районе Айского моста работают два летних ночных клуба под открытым небом: «XXXX» и «Империя туризма». Оба юрлица, кстати, зарегистрированы в Алтайском крае, и оба на сегодняшний день как ни в чем не бывало продолжают свою работу. Ни местный Роспотребнадзор, ни региональные власти на громкую историю пока не отреагировали», — пишет канал «Алтайские истории».
Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 6 июля общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 4538, причём 124 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых смертей.
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