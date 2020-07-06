Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM Южная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с крушением частного вертолёта Ми-2 в Пролетарском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 6 июля.

«По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, жёсткую посадку вертолёт совершил около 5:00 мск неподалёку от посёлка Кирсалово Пролетарского района. На борту находились два человека, один из них погиб.

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