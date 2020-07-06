Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM Из-за сильного тумана в аэропорту «Кольцово» изменилось расписание авиарейсов. Данные опубликованы на онлайн-табло учреждения.

Известно, что с задержкой в Екатеринбурге сели самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Ростова. Отложены по времени вылета три авиарейса в Нарьян-Мар, Казань и Воронеж. Отменён рейс до Якутска.

Причина изменений — сильный туман, окутавший Екатеринбург в ночь с 5 на 6 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» сел прибыл вывозной авиарейс из Таджикистана, на борту находились граждане России.

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