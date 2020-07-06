Домодедово, Московская область, , 09:52 — REGNUM Путешествие из Москвы в Дагестан едва не завершилось трагедией для 16 пассажиров автобуса. В самом начале пути сгорело транспортное средство, которое должно было доставить их в столицу одной из северокавказких республик.

Инцидент произошел 5 июля около 17:00 на 36-м километре трассы М-4 «Дон». Частный автобус загорелся в районе города Домодедово. Пассажиры были эвакуированы, пожар потушили, пострадавших нет. Однако автобус для выполнения рейса по маршруту уже был непригоден. Большую часть пассажиров пересадили на другой автобус, они продолжили путешествие.

Понесет ли ответственность за случившееся владелец транспортного средства, пока не известно. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и виновные в происшествии.