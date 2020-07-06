Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM По факту крушения вертолёта Ми-2 в Пролетарском районе Ростовской области проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Об этом ИА REGNUM сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 6 июля.

По информации, которой располагают следователи, винтокрылая машина совершила жёсткую посадку при орошении рисовых полей. На борту Ми-2 находились два человека.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в результате авиапроисшествия в посёлке Кирсалово один человек погиб, второй получил травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области вертолёт Ми-2 жёстко сел из-за отказа двигателя