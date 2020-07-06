Барнаул, , 09:34 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона на 6 июля, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 4538, причём 124 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей. За 5 июля скончалось четыре человека: в одном случае речь идёт о COVID-19, в трёх других пациенты SARS-CoV-2 скончались от других причин смерти.

Всего за весь период скончалось 104 пациента, в том числе 45 — от COVID-19.Из общего количества пациентов инфекционных отделений стационаров, 617 больны внебольничной пневмонией, 1379 — ОРВИ.

«Тяжелобольных — 88, на аппарате ИВЛ — 25. Всего выздоровело — 3253 (2930 взрослых и 323 ребенка)», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, третий день подряд в Алтайском крае фиксируется рекордное число новых выявленных носителей SARS-CoV-2. Этому способствуют пышки коронавируса медицинских и социальных учреждениях.

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