Канберра, , 09:26 — REGNUM В результате нападения акулы возле побережья австралийского штата Квинсленд погиб 20-летний дайвер. Об этом 6 июля сообщает ABC News.

Также сообщается, со ссылкой на данные Квинслендской службы скорой помощи, что нападение акулы на аквалангиста произошло на восточной стороне острова Фрейзер и что врач и медсестра оказывали жертве помощь на месте инцидента до прибытия спасательного вертолета.

Несмотря на это, жизнь 20-летнего дайвера спасти не удалось, и он умер на берегу от того, что акула укусила его за ногу.

При этом сотрудники полиции не сразу смогли установить личность погибшего, а мэр города Фрейзер-Кост Джордж Сеймур выразил свои соболезнования близким и родным покойного.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июля стало известно, что на Камчатке, на берегу реки Авача, вечером 1 июля рыбаки отбили от медведя мужчину, который с серьёзными ранениями был доставлен в больницу.