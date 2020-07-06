Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Второй день спасатели не могут потушить лесной пожар, разгоревшийся в горах Западной Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, лес загорелся 5 июля недалеко от села Хиши Местийского муниципалитета. В тушении огня участвует три экипажа пожарных в количестве 20 человек. Им приходится справляться с огнем в условиях горной местности.

Сообщается, что 6 июля было решено привлечь к тушению пожара специализированный вертолет. Борьба с огнем ведется непрерывно.