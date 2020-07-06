Ростов-на-Дону, , 09:05 — REGNUM В Ростовской области в автокатастрофе погибли женщина с ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 6 июля.

Авария произошла поздним вечером 5 июля на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине большегрузом Scania в составе полуприцепа.

«В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован. Пассажирка погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи. Ещё один пассажир — семилетий мальчик — скончался в лечебном учреждении. Ремнём безопасности пристегнут не был, детское удерживающее устройство отсутствовало», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по факту смертельного ДТП ведётся проверка.