Городищенский район, , 09:22 — REGNUM В Городищенском районе Пензенской области внезапно скончался 16-летний подросток, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. По данному факту организована доследственная проверка.

Выяснилось, что вечером 3 июля 2020 года подросток находился на улице в компании друзей. Внезапно ему стало плохо. Напуганные друзья сообщили об этом родственникам подростка и вызвали скорую медицинскую помощь. Во время транспортировки несовершеннолетний скончался в машине неотложки. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной стала внезапная сердечная смерть.

Следователи детально установят обстоятельства случившегося и выяснят, состоял ли погибший на учете у врачей, имел ли какие-либо заболевания. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в декабре 2019 года в посёлке Кольцово (в черте Екатеринбурга) умер 15-летний мальчик от внезапной остановки сердца.

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