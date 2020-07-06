Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 июля 2020, 08:55 — REGNUM В Ярославле скончалась медсестра Переславской центральной районной больницы, которая брала анализы на коронавирус. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.
Валентине Наумовой был 41 год. По данным портала ЯрНьюс, женщина умерла в госпитале ветеранов войн, где лечат больных COVID-19.
Валентина Наумова была героиней ролика «Спасибо врачам». За работу во время пандемии была награждена почетной грамотой губернатора.
Причину смерти Валентины Наумовой власти не называют, ссылаясь на незавершенность патологоанатомического исследования. В статистику умерших от коронавируса она не попала.
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