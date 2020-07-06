Портленд, США, , 08:50 — REGNUM В американском городе Портленд в штате Орегон в ходе протестных акций и столкновений со стражами порядка был задержан и арестован 21 человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

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Ночью 5 июля протестующие закидывали полицейских у здания федерального суда в Портленде камнями, бутылками и петардами. В ответ на это сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить толпу.

В пресс-службе полиции уточнили, что 13 задержанных граждан были в возрасте от 23 до 35 лет. Они арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка, нападении на полицию и массовых беспорядках, хулиганстве. Одного из участников протестной акции обвинили в том, что он направил лазер на офицера полиции.

Ещё восемь человек были задержаны сотрудниками Федеральной службы охраны министерства внутренней безопасности США. Некоторые из них подозреваются в нанесении ущерба государственному имуществу и нападении на офицеров Федеральной службы охраны США.

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Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор в США продолжаются акции протеста против произвола полиции и расовой дискриминации, волна которых накрыла страну после смерти 25 мая в американском городе Миннеаполисе чернокожего гражданина США Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания.

Добавим, что 4 июля, в День независимости США, в Портленде протестующие сжигали государственные флаги США прямо на улицах. Одна из групп протестующих сжигала флаг США на том месте, где ранее стояла статуя оленя, которая была сожжена манифестантами несколькими днями ранее. Какое отношение олень имеет к расизму, непонятно.