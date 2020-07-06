Пекин, , 08:48 — REGNUM Жертвами обрушения строительного башенного крана, произошедшего в восточной части Китая, стали пять человек. Об этом 6 июля сообщает агентство «Синьхуа».

По данным источника, обрушение крана произошло 5 июля вечером на территории уезда Фэнтай города Хуайнань, находящегося в восточной китайской провинции Аньхой.

При этом о причинах трагического инцидента не сообщается, в настоящее время идет расследование произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, ливня и грозы на территории строительной площадки жилого комплекса упал кран.