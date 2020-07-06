Краснокутский район, , 09:12 — REGNUM В селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области 4 июля утонула 12-летняя девочка. По факту гибели ребенка назначена доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, около 19 часов 4 июля текущего года 12-летняя девочка с подружкой — ровесницей отправились на прогулку, во время которой они решили искупаться. Одна из девочек прыгнула в воду в местном пруду и на поверхности водоема больше не показалась. Подруга сообщила об этом по телефону своему брату, который сразу прибыл на место происшествия. Молодой человек обнаружил тело девочки на дне водоема и вытащил его без признаков жизни.

Следователи провели осмотр места происшествия и тела девочки. Каких-либо повреждений на ребенке не обнаружено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.

ИА REGNUM напоминает, в деревне Новая Ивановка Аткарского района Саратовской области 25 марта в пруду утонула 6-летняя девочка.

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