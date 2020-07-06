Уфа, , 08:45 — REGNUM Мужчина погиб после опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 6 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем 5 июля на автотрассе Еремеево-Слак в Чишминском районе. Автомобиль «Renault Logan», за рулем которого находился мужчина 62 лет, на 1 км этой дороги съехал в кювет и опрокинулся.

В результате этого дорожно происшествия получил не совместимые с жизнью травмы пассажир этого автомобиля 62-лет. Водитель был доставлен в больницу.

Отмечается, что водитель сидел за рулем автотранспортного средства в нетрезвом состоянии.

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