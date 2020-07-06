Бугуруслан, Оренбургская область, , 08:32 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области пожар в жилом доме унес жизнь одного человека. Предварительной причиной эксперты называют неосторожность при обращении огнем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Смертельный пожар произошел вечером 5 июля. Огонь уничтожил 32 квадратных метра.

Дом принадлежит женщине, которая сдавала жилье в аренду мужчине. Как утверждают соседи, арендатор нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и был курящим.