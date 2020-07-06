Тоджинский район, Тува, , 08:25 — REGNUM В Туве жителю Тоджинского района предъявили иск за возникновение пожара на территории заповедника «Азас». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, пожар был обнаружен в конце апреля.

К ликвидации огня задействовали 24 человека. Возгорание удалось локализовать на следующий день.

«Причиной возникновения лесного пожара явилось халатное отношение местного жителя, который находясь в местечке Адыр-Холь, развел костер в месте, с подсохшей травой вследствие чего возник пожар», — отметили в надзорном ведомстве.

Мужчине был назначен административный штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с виновника 29,7 тыс. рублей, потраченных на тушение.

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