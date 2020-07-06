Уфа, , 08:30 — REGNUM 18 человек, в том числе шестеро детей, спасли во время пожара в жилом доме в Уфе. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 5 июля на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в доме на улице Степана Злобина. По тревоге были срочно подняты 38 огнеборцев на 11 единицах техники.

Прибыв на место пожара они установили, что в подъезде на пятом этаже горит деревянный ларь. Кроме этого огнем объяты двери трех квартир. Поэтому жители не могут эвакуироваться. В результате спасательной операции пожарные вынесли из огня 18 граждан, в том числе шесть детей. Причем два ребенка были еще в грудном возрасте — 1,5 года и 3 месяца. Среди спасенных были и пожилые женщина и мужчина.

Сообщается, что никто не погиб. Пять человек были доставлены в больницу, в том числе четыре ребенка.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

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