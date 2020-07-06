Краснодар, , 08:16 — REGNUM Женщина, проживающая в станице Баговской в Краснодарском крае и подозреваемая в убийстве девятилетнего ребенка за то, что он мог громкой музыкой разбудить ее детей, арестована. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба регионального СК России.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю в ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 10 мая 2019 года 9-летнего жителя станицы Баговской Мостовского района задержана 28-летняя местная жительница», — говорится в сообщении и уточняется, что женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п."в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Также сообщается, что обвиняемая рассказала следователям, что 10 мая прошлого года девятилетний племянник ее сожителя пришел к ней в дом и громко слушал музыку, что могло разбудить спящих детей женщины. Подозреваемая отметила, что между ними произошла ссора и она якобы убила ребенка, после чего скрыла следы своего преступления.

«В настоящее время в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы», — также отмечается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июля стало известно, что в городе Выборг Ленинградской области 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, убил 88-летнего пенсионера и поджег его квартиру.