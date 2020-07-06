Хасанский район, Приморский край, , 08:16 — REGNUM В Хасанском районе Приморья на троих мужчин возбуждено уголовное дело за незаконную добычу краснокнижных трепангов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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На территории Хасанского района в период нереста дальневосточного трепанга прошли антибраконьерские рейды.

Рейд проводили в апреле силами полиции, пограничников, сотрудников ФСБ и Росгвардии. У троих браконьеров изъяли 169 особей живого дальневосточного трепанга и морского гребешка, которые были незаконно выловлены в Заливе Посьета Японского моря.

«Ущерб превысил 230 тыс. рублей. Незаконный улов выпустили в естественную среду обитания», — добавили в МВД.

Задержанным рыбакам грозит лишение свободы до 5 лет, а также штраф до одного миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке Вилючинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении шести жителей Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Они признаны виновными в незаконной добыче лосося. Ущерб составил более 400 тыс. рублей.