Самара, , 08:06 — REGNUM Двое несовершеннолетних утонули в Самарской области. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла около населенного пункта Малое Ибряйкино. Вечером 5 июля на пульт областного ГУ МЧС поступила информация о том, что сотрудники спасательной службы извлекли из пруда в Похвистневском районе тела мальчиков 2006 и 2004 годов рождения.

Сотрудники спасательного ведомства, напоминают родителям, чтобы они не оставляли детей без присмотра во время отдыха на водных объектах.

Отмечается, что согласно данным на утро 5 июля в регионе в текущем году утонули 24 человека.

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