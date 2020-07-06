Ростов-на-Дону, , 07:34 — REGNUM В Пролетарском районе Ростовской области частный вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку из-за отказа двигателя. О предварительных причинах авиапроисшествия ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В посёлке Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жёсткую посадку частный вертолёт Ми-2 (по предварительной информации, отказ двигателя)», — проинформировали в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в результате ЧП один человек погиб, ещё один пострадал. На месте происшествия работают спасатели.

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