Ростов-на-Дону, , 07:19 — REGNUM Региональное управление МЧС РФ опубликовалофотографии вертолёта Ми-2, который совершил жёсткую посадку в Пролетарском районе Ростовской области.

В Ростовской области жестко сел вертолёт Ми-2 ГУ МЧС РФ по Ростовской области

ИА REGNUM напоминает, что информация о происшествии в поселке Кирсалово поступила в единую диспетчерскую службу в 5:20 мск 6 июля. Трагедия произошла при поведении обработки рисовых чеков.

По предварительным данным, у винтокрылой машины отказал двигатель.

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