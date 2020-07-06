Петропавловск-Камчатский, , 07:09 — REGNUM Более 20 дней на Камчатке спасатели ищут экипаж затонувшего катера. Пока поиски не принесли никаких результатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В поисках приняли участие более 130 человек и 40 единиц техники. Обследовано более 2,3 тыс. километров акватории Авачинского залива и прибрежной полосы.

«Для более эффективного осмотра районов поиска применяются новейшие беспилотные авиационные системы», — уточнили в ведомстве.

С помощью дрона спасателям удалось обнаружить сам перевернувшийся катер, а позже документы и личные вещи экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи пропавших после кораблекрушения моряков не теряют надежды найти своих близких. На борту катера в момент кораблекрушения находились четыре человека.