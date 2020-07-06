Ростов-на-Дону, , 07:09 — REGNUM В Ростовской области один человек погиб и ещё один получил травмы во время жёсткой посадки частного вертолёта Ми-8. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 6 июля.

«В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что об инциденте в посёлке Кирсалово Пролетарского района стало известно ранним утром 6 июля. Вертолёт жёстко сел при поведении обработки рисовых чеков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2