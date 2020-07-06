Ростов-на-Дону, , 06:59 — REGNUM В Ростовской области совершил жёсткую посадку частный вертолёт Ми-2. В результате происшествия один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 июля.

Информация об инциденте поступила в ведомство в 5:20 мск. Трагедия произошла в посёлке Кирсалово Пролетарского района во время обработки рисовых чеков. Вертолёт совершил жёсткую посадку, по предварительной информации, из-за отказа двигателя.

К месту происшествия прибыли 17 спасателей и пять единиц техники.

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