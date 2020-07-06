Баргузинский район, Бурятия, , 06:57 — REGNUM На территории Баргузинского района Бурятии введён режим «Чрезвычайная ситуация» из-за сложной ситуации с лесными пожарами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, в районе бушуют шесть лесных пожаров на общей площади 685 га.

Из них 520 га леса горит на территории Забайкальского национального парка. Причиной всех возгораний стали сухие грозы.

В тушении огня задействованы почти 250 человек, а также 31 единица техники. Силы стянуты сюда, в том числе, из других районов республики, однако борьбе с огнём мешает жаркая погода, а также шквалистый ветер.

«Тушение осложняется сложным рельефом местности — крутыми скалами, каменистыми россыпями, источники воды находятся на большом расстоянии от лесного пожара. Поэтому практически все работы проводятся вручную», — отметили в управлении.

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