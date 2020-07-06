Иркутск, , 06:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 6 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число носителей коронавируса составляет уже 8985 человек, причём 245 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 125 человек. В том числе, двое умерли за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1551 пациента с SARS-CoV-2, из них 94 человека болеют тяжело. Выздоровели 4558 человек.

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