Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Два легкомоторный самолета столкнулись над озером в американском штате Айдахо, передает телеканал CNN.

По его данным, происшествие произошло в северной части штата. В результате катастрофы погибли восемь человек. По данным местной полиции, уже обнаружены тела двух человек. Сами обломки воздушных судов затонули в озере. Спасатели их поднимут 6−7 июля.

Также отмечается, что среди погибших были и несовершеннолетние. Причины и другие подробности произошедшего не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля спортивный самолет Rand Robinson KP-1 рухнул на частный дом в Польше. В результате происшествия пилот получил незначительные травмы.

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