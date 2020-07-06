Чита, , 06:37 — REGNUM В Забайкальском крае зафиксирована ещё одна смерть пациента с COVID-19. Как сообщает сегодня, 6 июня, официальный сайт региона, в моностационаре скончался мужчина 1952 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.

Общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье составляет 44 человека. Всего Забайкальском крае выявлено 3441 носителей коронавируса, причём 42 из них только за последние сутки. Вылечены и выписаны из медучреждений 2329 пациентов (22 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в Забайкальском крае постепенно улучшается, в этом региону помогают бригады московских медиков.

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