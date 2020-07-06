Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Крупное дерево упало на гараж в американском городе Пасадена (штат Мэриленд), сообщает пожарная служба округа Анн-Арандел на официальной странице в Twitter.

«Огромное дерево упало на отдельно стоящий гараж, в котором находились более 20 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к прибытию спасателей под завалами оказались шестеро человек. Извлечение пострадавших из-под обломков заняло 45 минут. В результате происшествия пострадали 19 человек, из них двое — дети. При этом один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще пятеро — с серьезными травмами. Всех пострадавших госпитализировали.

Причина падения дерева не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля дерево упало в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Отмечалось, что среди пострадавших был один 14-летний подросток.

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