Баргузинский район, Бурятия, , 06:33 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению 32 лесных пожаров на территории 11 районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила около 852 га.

В борьбе с огнём было задействовано более 650 человек, а также 124 единицы техники. К утру 6 июля им удалось потушить 16 возгораний. Ещё 5 очагов были локализованы, в настоящее время продолжается их ликвидация.

При этом действуют 11 пожаров в Баргузинском, Закаменском, Кабанском и Прибайкальском районах. Лес горит в том числе на территории Забайкальского национального парка.

«Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга 'ИСДМ-Рослесхоз' находятся 8 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», — отметили в агентстве.

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