Улан-Удэ, , 06:15 — REGNUM В Улан-Удэ перед судом предстанут обвиняемые по делу о травмировании детей на опрокинувшемся из-за ветра батуте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, в числе обвиняемых — хозяин аттракциона и инспектор Гостехнадзора.

Как выяснили в следствии, в 2017 году купил предприниматель бывший в употреблении батут без документов и ежедневно размещал его возле торгового центра. При этом эксплуатировался батут также с множеством нарушений.

«К примеру, надувная конструкция крепилась за балластные грузы, выполненные из автомобильных покрышек и бетона. Каждая из таких опор должна выдерживать значительную нормативную нагрузку и не смещаться», — отметили в ведомстве.

Чтобы проверить соответствие грузов требованиям был проведён эксперимент. По его итогам выяснилось, что балласт смещался при нагрузке в 4−9 раз меньше положенной, что могло представлять опасность для детей. Несмотря на это, сотрудник Гостехнадзора выдавал документы, необходимые для эксплуатации батута.

Таким образом, трагедия стала лишь делом времени. 30 мая 2019 года из-за порыва ветра батут подлетел на пару метров вверх и опрокинулся вместе с игравшими на нём детьми. В результате два ребёнка получили травмы, опасные для жизни, четверо — повреждения средней тяжести. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, в связи с чем документы направлены в суд.

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